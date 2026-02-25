KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
İşletme mezunu ags ile atanabilir mi?


25 Şubat 2026 18:29
İşletme mezunu ags ile atanabilir mi?

merhaba arkadaşlar. Ben açıköğretim lisans işletme mezunu olacağım bu yıl. bu yıl ags sınavına girmeyi düşünüyorum. işletme mezunları atama yönetmeliğinde muhasebe öğretmeni ve parakende bölümü öğretmeni olarak atanabiliyor. sizce şansım var mı?


26 Şubat 2026 01:33

Kağıt üzerinde evet mümkün. Ancak uygulamada imkansız. Her sene 2-3 kişi alınıyorken, Öncelikli olan bölümlerden ihtiyacın karşılanamaması halinde işletme mezunu alınabildiğinden, Sınavda birinci olsanız bile kontenjana girmeniz mümkün olmayacak. Öncelikli olan bölümler, saydığınız muhasebe ve perakende bölümlerinin öğretmenlik lisans bölümleridir. Fazlasıyla mezun var bu bölümlerden.

