25 Şubat 2026 18:37
Spor bilimleri beden eğitimi öğretmenliğine eklenebilir mi?

aöfte lisans spor bilimleri programı var. bu program öğretmen atama esaslarına beden eğitimi öğretmeni olarak eklenebilir mi? ben açıktan okuyarak ataması olan bölümlerden birine öğretmen olmak istiyorum. şuan aöf lisans işletme öğrencisiyim ve bu yıl mezun olacağım. öğretmen olmak için nasıl bir yol izlemeliyim? (özellikle beden eğitimi öğretmeni)

