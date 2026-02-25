İkm'den Koruma Güvenliğe Geçiş

Kullanıcı Uyar
Kurum Değişikliği Olarak Üniversite ?Zabıt Katipliği Mesleği 5-10 Yıl İçinde Bitecek Mi ?İKM İstifa Ve SilahKatiplikten, Mübaşirliğe Geçilebilir Mi?Bitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan ÇığlıkYeni Bakan Ve Ekibinden Beklentileriniz Nelerdir? (Adliye Personeli)Mobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?Vakıfbank Ek Hesap ArtırımıGündemdeki 24 Hafta Hamilelik İzni Ve 15 Gün Babalık İzniEş Durumu Tayini
Tabancasını tanıtırken arkadaşını vurmuştu: O polise 25 yıla kadar hapis istendiBakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyizBakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!Sekiz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiGüner Apartmanı davasında istinaf kararı: Hükümler bozuldu
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak