Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Aynı hastanede iki hemşire nöbet listesi


25 Şubat 2026 20:00
Aynı hastanede iki hemşire nöbet listesi

Eşimle ikimiz aynı hastanede görev yapmaktayız.İkimizde hemşire olarak mesai elemanı olarak çalışıyoruz fakat eşimin sorumlusu sürekli ya araya nöbet ekliyor ya haftasonu mesai çağırıyor eleman eksik olduğunda nöbete çağırıyor önümüzdeki Ramazan Bayramındada nöbet yazdı fakat benim nöbetim yok hukuki olarak hakkımı aramak istiyorum yasal olarak eşlerin listesinin ayarlanması gerekiyor diye biliyorum bilmediğim başka bir hakkımız varmı hakkımı nasıl arıyabilirim ?

Çok Yazılan Konular

Hemşirelikten VHKİ'ye geçişYalova eğitim araştırmaAlt bölge tayini hk.Aile mazereti alt bölge üst bölgeSürekli görev yolluğu yer değiştirme masrafı ödenmemesi hakkındaGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıEş durumu iptaliHitap belgem hatalı, sizlerin ki doğru mu?e-Nabız profilimde görünmesin butonu işaretlenirse doktor heyet raporunu görebilir mi?Ankara'da çalışılabilecek en iyi hastaneler nereler bilgisi olan aydınlatırsa çok sevinirim

Sözlük

ey büt-i nev eda 2 zılbıt otu 2 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 2 sabır 2 kedirgen 2 içimizin dışımıza akıtamadıkları 2 günün sözü 2 armudun sapı var,üzümün çöpü var 2 tespih çekmek 1 bir hayvan olsan ne olurdun 2

Son Haberler

Oğlunun acısına yüreği dayanmadı: Mezar başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybettiErzurum'da okullara bir gün kar tatiliİçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattıkÖzlem Çerçioğlu'na 10 yıllık davada beraat kararı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak