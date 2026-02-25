Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Proje Okul Sayısı Azalıyor


25 Şubat 2026 23:31
Proje Okul Sayısı Azalıyor

Bu konuda okul müdürleri ile toplantılar başladı. Nitelikleri tespit için geçmişe dönük çalışmalar ve geleceğe yönelik planlar isteniyor.

Çok Yazılan Konular

Müdürden müdür yardımcısına tehditHerkes çalıştığı kadar kazansinYönetici atama yönetmeliğindeki yaman çelişkiler?Malum sendikanın gelmeyen hediyesiKadrolu müdür yardımcısı il içi öğretmenlik tercihi yapabilir mi?Okur müdür yardımcısı idari amir midir?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Yeni yönetici ataması ile artık okul öncesi okullara sınıf öğretmeni atanır mı?Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Keyfi rapor alan öğretmen

Sözlük

zılbıt otu 2 kedirgen 2 armudun sapı var,üzümün çöpü var 2 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 2 ey büt-i nev eda 2 ramazan ayı tatil edilsin 1 bir hayvan olsan ne olurdun 2 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 günün sözü 2 bugün ayın ışığı 2

Son Haberler

Sebepsiz idari işlem olamaz diyen İDDK, daire başkanının görevden alınmasını hukuka aykırı buldu26 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıPaylaşmasak ne olur?Danıştay'dan iki ilin kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak