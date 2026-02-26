sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş hakkında.

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

26 Şubat 2026 04:17
Herkese merhaba,

Halihazırda Ticaret Bakanlığı'nda 4/B Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru olarak tam zamanlı görev yapmaktayım. Lisans mezuniyetim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı sözleşmeli personel alımında "Büro Personeli" kadrosuna başvurdum ve mülakata katılmaya hak kazandım. Bildiğiniz gibi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 1 (b) bendi uyarınca, istifa edip 1 yıl bekleme cezasına takılmamak için geçiş yapılacak unvanın "öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen" bir unvan olması gerekiyor.

Ne var ki büro personeli öğrenim ile ihraz edilen, öğretmenlik, mühendislik gibi bir unvan olarak görülmüyor. ayrıca ilgili mevzuatın 4 sayılı cetvelinde gümrük muhafaza ve büro personeli ayrı unvanlar olarak görüyoruz.

Ancak benim durumumda kritik bir fark var: MSB yayımladığı başvuru kılavuzunda bu Büro Personeli kadrosu için herhangi bir lisans (4001) istememiş; tam aksine spesifik olarak Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi vb. bölümlerden mezun olma şartı aramıştır.

Bu durumda MSB, kendi ilanıyla bu kadroyu genel bir memurluktan çıkarıp benim diplomamla ihraz ettiğim/kazandığım özel bir unvan haline getirmiş olmuyor mu?

Bu bağlamda tecrübesi olan arkadaşlara sorularım şunlardır:

1-Daha önce MSB'de veya başka bir kurumda, kurumun özel bölüm şartı aradığı "Büro Personeli" veya benzeri bir kadroya 4/B'den 4/B'ye (unvan değişikliği ile) sorunsuz geçiş yapabilen oldu mu?

2-Atama aşamasında "Büro personeli ihraz edilen unvan değildir" denilerek evrakı reddedilen ve bu çelişki (kurumun kendi ilanında bölüm şartı araması) üzerinden İdare Mahkemesine dava açıp olumlu sonuç alan var mı?

