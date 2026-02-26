Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
B ve C dilimi Ortopedi


26 Şubat 2026 07:48
B ve C dilimi Ortopedi
şeflerim merhaba. sürekli tabanlık kullanımı için B dilimi büroda çalışmaya uygunmudur, kabul ediyorlar mı ?

yaman32
Memur
26 Şubat 2026 09:06

b diliminin hiç bir opsiyonu yok

Toplam 1 mesaj

