Ehliyet sınav gözetmenliği

Ehliyet sınavında görevli idim.Adayın L parkın alanından dışarı çıkarken beyaz çizgiye değdi ve kalması gerekir.Diye tutanak tutmuş şube müdürü .Komisyon üyesi olarak dışardan takip ediyordum.İkimiz de aynı açıdan bakıyoruz.Ben nasıl görmedim de o görmüş .Savunmamı aldı müfettiş .Bana dedi ki bu bir iddia dedim evet dedi yani kesin değil dedim.Olmuş yani dedi.Delili var mı dedim görmüş dedi.Dedim ki ben de aynı açıdayım.Ben niye görmedim.Olbilşr sınav zamanı gözden kaçar dedi.Akabinde uyarma ve 3 sınav cezası verdi.Savumayı yapan müfettişe dedim ki şahitin var mı diye bana sordu niye hocam ceza kesin mi dedim o da dediki en kötü uyarma verilir dedi hocam dedim şube müdürünün dediği esas alınıyorsa hiçbir somut delil yok beni niye çağırdınız cezayı arkadan gönderin dedim benim niye dediklerim doğru kabul edilmiyor şube müdürü olduğu için mi onun kabul ediliyor dedim hı hı yani dedi.Ne yapacam şaşırdım fikri olan var mı?

