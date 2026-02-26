Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetici Yetiştirme Programı


26 Şubat 2026 10:46
Yönetici Yetiştirme Programı

Arkadaşlar eğitime bu sene temel eğitimden başvurup, seneye de ortaöğretimden başvurabilir miyiz?

sürem seneye doluyor?

hangi okullar daha fazla ise tercih sürecinde temel eğitim mi orta öğretim mi yapacağıma karar vereceğim branşım rehberlik.


omerkose07
Memur
26 Şubat 2026 11:22

Sanırım olmaz hocam seneye başvuru ekranında girdiğinizde geçerliliği devam eden sertifikanız varder

