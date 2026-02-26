Gündem \ Ekonomi
18 Yaş Altı BES (Bireysel Emeklilik Sistemi), çocukların erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazanmasını ve gelecekte maddi güvenceye sahip olmasını sağlayan uzun vadeli bir birikim sistemidir. Türkiye?de ebeveynler veya yasal vasiler, 18 yaş altındaki çocukları adına bu sistemi başlatabiliyor. Birçok aile, çocuklarının geleceğini güvence altına almak için BES yaptırıyor. Bende çocuğum için Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden bu sistemi başlattım ve ileride eğitim, evlilik veya diğer önemli ihtiyaçları için ona maddi güvence sağlamak istiyorum.

