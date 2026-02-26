İl içi tayin

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
26 Şubat 2026 12:10
Arkadaşlar benim tayinim merkezden ilçeye çıktı. Yarın yani cuma günü ayrılışımı yapacağım. Başlayışımı da hemen yarın mı yapmam gerekiyor pazartesi yapsam olur mu


lDeimosl
Müsteşar Yardımcısı
26 Şubat 2026 12:27

Büyükşehir değilse il dışı gibi işlem yapılır.


zeynhem
Aday Memur
26 Şubat 2026 12:38

Büyükşehir

