399 kurumlar arası açıktan atama

13.02.2008 tarihinden itibaren 21 Kasım 2023 tarihine kadar PTT'de dağıtıcı olarak çalışmaktaydım. 21 Kasım 2023 tarihinde istifa edip 23 Kasım 2023 tarihinde toprak mahsulleri ofisine memur olarak açıktan atama ile başladım sorum şu lütfen bilmeyenler yazmasın PTT'de 15 sene çalıştıktan sonra herhangi bir şekilde tazminat almadan kendi isteğimizle istifa etti şimdi emekli olduğumuzda buradaki 15 senelik tazminatımız bize verilecek mi yoksa yeniden başlamış gibi TMO'daki çalıştığımız

Süre üzerinden mi tazminat hesaplanıp emekli ikramiyesini ona göre mi alacağız emekli sandığı daire başkanlığına aradığımda bana oradaki bütün haklarımın bittiğini çünkü istifa ettiğimi söylediler emekli tazminatında temin oradaki çalıştığım süre kadar alacağım söylenildi bu konu hakkında detaylı bilgisi olan yardımcı olabilir mi


Önceden çalıştığın süre emekliliğinde sayılır ,emekli sandığı bir bütündür ,hatta özelde çalısmıslıgın varsa oda dahil olur .ptt de çalıştığın boşa gitmez .ben şimdi 657 deyim bu ay istifa edip kite gececegım ,emekli günüm ,primim aynen devam eder .

