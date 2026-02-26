Gündem \ Spor
Galatasaray - Juventus maçı Fenerbahçe taraftarın Yorumları


26 Şubat 2026 14:59
Galatasaray - Juventus maçı Fenerbahçe taraftarın Yorumları

Bilimsel yorumlar yaptıkları için

Alkış:DDD

1. Maç ve 2. Maç yorum kritikleri AŞAĞIDA mevcuttur.


urfa bana küsmüş
Şef
26 Şubat 2026 14:59

1. Maç: Galatasaray - Juventus maçı öncesi: Juventus fark atacak Galatasaray bitti. Ülke puanı rezilliği vs vs

Maç Başlar

SKOR: 1-0 Bu juventus eski juventus değil ki..

SKOR: 1-1 Temsilcimiz Juventus bu işte, Görüyorsunuz Galatasaray ne halde...

SKOR: 1-2 Temsilcimiz Juventus bu işte, Görüyorsunuz Galatasaray ne halde... GS Fark yiyecek

SKOR: 2-2 Bu juventus eski juventus değil ki..

SKOR: 3-2 Bu juventus eski juventus değil ki..

SKOR: 4-2 Bu juventus eski juventus değil ki..

SKOR: 5-2 Bu juventus eski juventus değil ki..

Maç Biter ve Galatasaray Juventusu 5-2 yener.

Galatasaray - Juventus maçı sonrası yorum: Bu juventus eski juventus değil ki..


urfa bana küsmüş
Şef
26 Şubat 2026 15:00

2 Maç: Juventus - Galatasaray Rovanş maçı öncesi: Biz lige odaklandık, Galatasaray Juventusu yensin ki Yorulsunlar. Juventus Galatasarayı 4-0 yenecek.

Maç başlar

SKOR: 1-0 Temsilcimiz Juventus bu işte, Görüyorsunuz Galatasaray ne halde...Nasıl da sağdan soldan geliyor temsilcimiz juve.

SKOR: 2-0 Temsilcimiz juve attııı. Galatasaray rezil olacak. Büyük Juventus 700 milyon euroluk takım.

SKOR: 3-0 hahahaha juventus beraberliği yakalıdı. Temsilcimiz maçı uzattı. 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'a fark atıyor hahahahahah Galatasaray rezil oldu. Bitti gitti tur. Tarih oldular.

SKOR: 3-1 Bu juventus eski juventus değil ki..

SKOR: 3-2 Bu juventus eski juventus değil ki..

Maç biter ve GALATASARAY 3-2 yenilir ama TURU Geçer.

maç sonucu yorum: Bu juventus eski juventus değil ki..

:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


Hukuk10
Genel Müdür
26 Şubat 2026 16:15

juventus liderden neredeyse 20 puan fark yemiş 5. 6. sıralarda sürünüyor önemli maçların hepsini kaybetmiş tabi ki eski gücünde değil bitik halde

