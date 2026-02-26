Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

MSB SOZLESMELI MUHENDIS MULAKATI


26 Şubat 2026 16:47
MSB SOZLESMELI MUHENDIS MULAKATI
Selamin aleykum arkadaslar hayirli ramazanlar. mulakat cagrisi tahmini ne zaman olur? mulakattan sonra ne zaman asil yedek listesi aciklanir?

Çok Yazılan Konular

4b sözleşmeli personel 2 hafta hastalık raporu alırsa maaşından kesilir mi?4B olarak çalışan yedekten başka kutuma atanırsa geçiş yapabilir mi?Sözleşmeli 4b personellikten istifa edip öğretmenlik akademisine katılma süreciSağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.2025/2 SGK atananlar çağırılan oldu mu ?4b den 4b ye geçiş lütfenn?4/B Sözleşmeli Personelin Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Hakkı

Sözlük

zılbıt otu 1 günün sözü 2 ey büt-i nev eda 2 kedirgen 2 tespih çekmek 1 Dovga Çorbası 3 ramazan ayı tatil edilsin 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 sabır 1

Son Haberler

DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıtBakan Kacır'dan gençlere çağrı: Hayallerinizi ufkun ötesine taşıyınHES inşaatında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybettiİngiltere'de Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle cezaEğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak