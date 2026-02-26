Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/b sozlesmeli personel olarak baska bir kuruma gecmek


26 Şubat 2026 17:36
4/b sozlesmeli personel olarak baska bir kuruma gecmek

Merhaba arkadaslar ben milli parklarda 4/b sozlesmeli olarak calisan guvenlik gorevlisiyim. Adalet bakanligin yapacagi alimda guvenlik olarak basvurabilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

4b sözleşmeli personel 2 hafta hastalık raporu alırsa maaşından kesilir mi?4B olarak çalışan yedekten başka kutuma atanırsa geçiş yapabilir mi?Sözleşmeli 4b personellikten istifa edip öğretmenlik akademisine katılma süreciSağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.2025/2 SGK atananlar çağırılan oldu mu ?4b den 4b ye geçiş lütfenn?4/B Sözleşmeli Personelin Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Hakkı

Sözlük

zılbıt otu 1 bugün ayın ışığı 2 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 2 sabır 1 Dovga Çorbası 3 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 tespih çekmek 1 kedirgen 2

Son Haberler

DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıtBakan Kacır'dan gençlere çağrı: Hayallerinizi ufkun ötesine taşıyınHES inşaatında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybettiİngiltere'de Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle cezaEğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak