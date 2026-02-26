Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

fesih


26 Şubat 2026 17:46
fesih
sağlık bakanlığına sözleşmeli olarak atanmış bir tekniker aynı ünvanda üniversite alımına kariyer kapısı üzerinden başvuru yapıp başvuru alınınca sonrasında reddedilebilir mi (sonuclar açıklanınca sağlık mazeretine gelen redden dolayı fesih yapacağım )

Çok Yazılan Konular

Hemşirelikten VHKİ'ye geçişAlt bölge tayini hk.Sürekli görev yolluğu yer değiştirme masrafı ödenmemesi hakkındaİl içinde yollukAynı hastanede iki hemşire nöbet listesiGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÜcretsiz izinEşim asker boşanma aşamasındayız, tayini çıkmış doğuya bende ailemin yanına gitmek istiyorumİl içi tayinAile mazereti alt bölge üst bölge

Sözlük

sabır 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 2 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 tespih çekmek 1 bugün ayın ışığı 2 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 günün sözü 2 zılbıt otu 1 kedirgen 2

Son Haberler

DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıtBakan Kacır'dan gençlere çağrı: Hayallerinizi ufkun ötesine taşıyınHES inşaatında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybettiİngiltere'de Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle cezaEğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak