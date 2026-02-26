Hastane C dilimi verdi, Sağlık daire D olmalı diye tekrar kurul raporu için sevk etti

bildiğim kadarıyla sağlık daire sadece değerlendirme yapar kişinin raporu b ise a diye veya D ise c diye bazen de C ise D diye değerlendirme yapar emniyet teşkilatı sağlığı şartları yönetmeliğinin temeli sağlık kurullarının verdiği rapordur 4 defa hastanenin C verdiğine sağlık dairenin de olarak değerlendirilmesi gerektiği diye raporu iade ettiği duyulmuştur

