Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Hastane C dilimi verdi, Sağlık daire D olmalı diye tekrar kurul raporu için sevk etti


26 Şubat 2026 18:34
Hastane C dilimi verdi, Sağlık daire D olmalı diye tekrar kurul raporu için sevk etti

Hayırlı görevler arkadaşlar. 4 yıldır kardiyolojiden heyete giriyorum C dilim veriliyor. en som raporu sağlık daire D dilimi olarak değerlendirilmesi için tekrar sevk etti. Hastane tekrar C verdi. sağlık daire bunu D yapar mı açana. ben D ioşsun istiyorum. bu konuda bilgisi olan var mı


itibar 38
Aday Memur
26 Şubat 2026 18:49
akışına bırak çok müdahil olma devrem

sekoo56
Memur
28 Şubat 2026 15:45

Geçmiş olsun saglik dairenin de d dilimi verme hakkı var. Beni 4 kez d dilimi versin diye hepsini hastaneye sevk etti c dilimi verdi devam ediyorum. Tekrardan hastaneye sevk olursunuz en önemlisi saglik gittiği gelmiyor geri. Naçizane fikrim 657 kanunun 43 maddesi ve 5434 tabi olup olmagin araştırman hersey gönlünüzce olsun.


Siyatik Lumbago
Aday Memur
28 Şubat 2026 16:29
bildiğim kadarıyla sağlık daire sadece değerlendirme yapar kişinin raporu b ise a diye veya D ise c diye bazen de C ise D diye değerlendirme yapar emniyet teşkilatı sağlığı şartları yönetmeliğinin temeli sağlık kurullarının verdiği rapordur 4 defa hastanenin C verdiğine sağlık dairenin de olarak değerlendirilmesi gerektiği diye raporu iade ettiği duyulmuştur
sekoo56, Dün

Yalandünya-16
Aday Memur
28 Şubat 2026 19:36
Teşekkür ederim. Benim de bu 3. sevkim her 2 yılda bir dilim bildirir rapor için sevk ediyorlar. Hastane yine C verdi ve sağlık daire D dilimi olarak değerlendirilmek üzere tekrar aynı hastaneye sevki dedi. Fakat hastane değiştirmeyi kabul etmedi. İki kalp kapakçığımda yetmezlik var. 5434 e tabiyim
sekoo56, Dün

Yalandünya-16
Aday Memur
28 Şubat 2026 19:43
Ben de ne yapacağımı bilemedim. Açıkçası doktor dinlemek istemedi elimdeki üst yazıyı bile okumadı. Biz C vermişiz çok biliyorlarsa kendileri geçirsin D ye dedi geçti konuşturmadı malesef. Epey üzüldüm dinlememesine. Halbuki üst yazı bizim Etsşy nin yorumlanmış haliydi. Polisliğin ağır şartlarda çalıştığını gibi ama okumadı
Siyatik Lumbago, Dün
Siyatik Lumbago
Aday Memur
28 Şubat 2026 20:00
sağlık daire C diliminde personel bırakmak istemiyoruz şeklinde bir bilgi mevcut piyasada senin sevgin onunla alakalı da olabilir
Yalandünya-16, 9 saat önce
Yalandünya-16
Aday Memur
28 Şubat 2026 20:38
yaaa duymadım hiç olabilir. hayırlısı olsun.bakalım o zaman süreç nasıl işleyecek. herşeyin başı sağlık bakalım kurulda anlatabilirsem derdimi bi de kurul da göstereceğim yazıyı
Siyatik Lumbago, 9 saat önce
