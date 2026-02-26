HASTANE C DİLŞMŞ VERDİ SAĞLIK DAİRE D OLMALI DİYE TEKRAR KIRUL RAPORU İÇİN SEV ETTİ

Hayırlı görevler arkadaşlar. 4 yıldır kardiyolojiden heyete giriyorum C dilim veriliyor. en som raporu sağlık daire D dilimi olarak değerlendirilmesi için tekrar sevk etti. Hastane tekrar C verdi. sağlık daire bunu D yapar mı açana. ben D ioşsun istiyorum. bu konuda bilgisi olan var mı

Hayırlı görevler arkadaşlar. 4 yıldır kardiyolojiden heyete giriyorum C dilim veriliyor. en som raporu sağlık daire D dilimi olarak değerlendirilmesi için tekrar sevk etti. Hastane tekrar C verdi. sağlık daire bunu D yapar mı açana. ben D ioşsun istiyorum. bu konuda bilgisi olan var mı