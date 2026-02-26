2022 Sayılı ödemeler ve PTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
PTT A.Ş'de yeniden yapılanma399'dan 657'ye yeni KPSS ile geçiş hakkında2022 Sayılı ödemeler ve PTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliğiPTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliği diye bir şey yokturTEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025Türkiye taşkömürü kurumu özelleşiyor mu?BOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatEÜAŞ atandım yardımTEİAŞ 2025/2 atamasıTek seferlik verilen 450 bin TL ile maaş 100k nasıl artırılır? DHMİ
Sözlük
Son Haberler
Tabancasını tanıtırken arkadaşını vurmuştu: O polise 25 yıla kadar hapis istendiBakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyizBakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!Sekiz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiGüner Apartmanı davasında istinaf kararı: Hükümler bozuldu
Editörün Seçimi
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak