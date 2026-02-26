Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

2022 Sayılı ödemeler ve PTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliği


26 Şubat 2026 20:28
2022 Sayılı ödemeler ve PTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliği

2022 Ödemeleri Haziran Sonunda Halkbank'a devir oluyor. Bu da neredeyse bitme noktasına gelen işlemlerin iyice azalmasına neden olacak. Artık Maaşı aldıktan sonra Su Elektrik doğalgaz faturasını da yatırayim diyen olmayacağı için daha da etkileyecek. Hazira Ayında Hayırlı olsun demek nasip olacak gibi duruyor.


asiyedenkacisyok
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:06

Hayır kurum değişikliği yok, olmayan ve olmayacak şeyler için başlık açmayın. Algı illüzyonu yapmayın gerçeği yansıtmayan asılsız ithamdan dolayı başlığı şikayet ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun.


Kamu 399
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:42
2022 Ödemeleri Devir oldu bile. Neden bu kadar korkuyorsun? Biz gidince Şirket sizin olacak..

asiyedenkacisyok
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:49

Olabilir. Olmayan şeyleri de araya sıkıştırıp kamuoyuna algı operasyonu çekmek yanlıştır.

Kimsenin bir yere gittiği yok. Yankı odalarındaki fantezileri gerçekmiş gibi yansıtmak çok yanlıştır. Kurumumuz hep birlikte, tüm personeliyle gelecek yarınlara umutla bakmaktadır. "Yeniden yapılandırma" personele şut çekmek değildir.

tony22771
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:53

Seni niye bu kadar ilgilendiriyor bu kurum geçişi . senin gibi tipler niye var? 20 yıllık şefler dururken 5 senelik memurlar müdür vekili oluyor bu kurumun neyini savunuyon mantıklı bir açıklama yap

asiyedenkacisyok
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:58

Sorduğun soruların tek bir cevabı var.

Ya sev, ya terk et.

