Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

PTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliği diye bir şey yoktur


26 Şubat 2026 21:12
PTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliği diye bir şey yoktur

Kamuoyunu yanıltıcı başlık açanlara istinaden açılmış bu başlıkta fanteziler değil, gerçekler yer almaktadır. 399 KHK ya tabi personel, PTT A.Ş. bünyesinde yüksek motivasyon ve tam performansla çalışmaya devam etmektedir.


asiyedenkacisyok
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:30

Telegram gruplarındaki yankı odalarında sabah akşam hülyalanan birtakım şahıslar, bir müddet sonra kurguladıkları fantezilerin gerçek olduğuna inanıyor ve çevresini manipüle etmeye başlıyor.

185 yıllık tarihi kurumumuz 399 KHK'ya tabi personelleri ile gücüne güç katmaktadır.

OYUNA GELME TÜRKİYEM!


Kamu 399
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:39
evet İhs'liler 108'den gidecekler sanırım bir tek 399'lular kalacakmış. Haklısın Asiye çok haklı. Keşke İHS'liler değilde 399'lular girseydi :(

asiyedenkacisyok
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:42

Kimsenin bir yere gittiği yok, burada manipülasyon yapma. Gerçeği konuş, olanı konuş fantezileri değil.

Kamu 399, 23 dk. önce
tony22771
Aday Memur
26 Şubat 2026 21:57

Gerçeği konuşalımda Türkiye duysun ptt kurumunda liyakat denen birşey kalmamıştır. Birlik Sendikası ve tanıdıklar vasıtasıyla kıdeme unvana sınava bakılmaksızın müdürlükler keyfiyete göre belirlenmektedir Asiye denen şahıs bu düzenin devam etmesini isteyen ucube bir. Karakterdir. Sınavla atanmış memurların unvan almalarını engelleyen onların almaları gereken makamları torpille işgal eden düzenin devamını istemektedir.

asiyedenkacisyok, 20 dk. önce

