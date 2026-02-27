Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Herkes doğuda ipka peşinde


27 Şubat 2026 03:04
Herkes doğuda ipka peşinde

İstanbul , İzmir korkusu yavaştan sarmaya başladı herkesi kime sorsam istanbula gideceğime istifa edecem diyor :) eee o zaman kim çalışacak İstanbulda

Çok Yazılan Konular

2026 Mazeret atamalarıİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerŞarktan çıkan iller için butonJandarma ile Polis Maaşları eşitlenmesi Rafa kalktı, Maaş Güncellemesi 2027 Şubatta.Kendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıİhraç Yd TalebiPeamrütbe atlama

Sözlük

ramazan ayı tatil edilsin 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 zılbıt otu 1 tespih çekmek 1 bugün ayın ışığı 1 erik 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 2 kavga edeni döverim 1 memuriyetin güzel yanları 1 kedirgen 2

Son Haberler

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de YayımlandıHSK'nın yeni genel sekreteri ve yardımcıları belli olduİDDK'dan atamaları İçişleri Bakanlığınca yapılan terör mağdurlarına olumsuz karar27 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıMemurlara Özel %25 indirimli Dikili de Arsa Fırsatı!

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak