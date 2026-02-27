Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

taltif hakkında


27 Şubat 2026 07:38
taltif hakkında
bu aralar gene taltif yatacağı söyleniyor kime yatacak ne kadar yatacak ne için yatacak bilgisi olan var mı

Officer3452
Memur
27 Şubat 2026 07:51
Ramazan bayramı taltifidir

Alemdar0025
27 Şubat 2026 08:40

Herkese yatmaz yatacaksada isimler bellidir


ebola_31
Şef
27 Şubat 2026 08:45
Sasece gerçek polisler ve trafikçilere yatar karakol ekipler bir şey beklemesin

buralarda925
Şef
27 Şubat 2026 09:22
ramazan bayram taltifi değil 2 hafta önce isim alinmiş hatta ismi gönderilmeyenlari haksızlık olmasın diye trafiğe yazdılar
