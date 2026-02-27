Anadolu Synthwave Grubu Kölemenlerin İlk Albümü Yayında.

Gündem \ Hayata Dair
Arkadaşlar merhaba, Anadolu temalı ezgilerimizi synth altyapılarla birleştirdiğimiz ilk albümümüzü yayınladık. Kölemenler tarihte Moğolları durduran devlet olarak geçiyor. Bizde Moğollar çizgisinde yaptığımız müzik ile onların izinde gitmeyi hedefliyoruz. Bir şans verip dinlerseniz görüşlerinizi duymak isteriz. Beğenirseniz paylaşımlarınızı bekleriz. https://open.spotify.com/album/78XbcFA5Ibp3L2m64mp4nE?si=7ihcoZUXTvGuxuaCvpFlDw

