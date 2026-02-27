Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Kurum değiştiren varmı arkadaşlar süreç hakkında bilgi verebilir mi? iki tarafta muvafakat verirse t


27 Şubat 2026 09:43
Kurum değiştiren varmı arkadaşlar süreç hakkında bilgi verebilir mi? iki tarafta muvafakat verirse t

Karşı kurum talep etti bizim kuruma resmi yazı yazdı. Ama bizim personel

genel müdürlüğünden takibini yapamıyorum kurum değiştiren varsa ne

kadar sürüyor bu süreç yardımcı olursa sevinirim.


buraközeleğitim
Müsteşar
27 Şubat 2026 12:17

arayın telefonda yardımcı oluyorlar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okur müdür yardımcısı idari amir midir?Herkes çalıştığı kadar kazansinOkulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Müdür yardımcıları öğretmenin üst amiri sayılır mı?Meb akademi değerlendirme sonuçlarıYönetici Yetiştirme Programı"Yönetici Yetiştirme Programı" için resmi takvimi açıkladı.Müdürden müdür yardımcısına tehditRamazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.İngilizce öğretmeni birinci sınıf öğrencisine evde eğitim için görevlendirilebilir mi?

Sözlük

Dovga Çorbası 3 erik 1 Askerlik anıları 1 Yatırım Fonları 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 kedirgen 2 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 memuriyetin güzel yanları 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1

Son Haberler

Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktıYapı ruhsatı verilen bina sayısı 2025'in 4. çeyreğinde yüzde 5,5 arttıEmlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyorİmralı'dan gelen yeni çağrı okundu: Demokratik siyaset vurgusuMartta ekonomi takvimi yoğun olacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak