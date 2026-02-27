Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kurum değiştirmede süreç nasıl işliyor?


27 Şubat 2026 09:43
Karşı kurum talep etti bizim kuruma resmi yazı yazdı. Ama bizim personel

genel müdürlüğünden takibini yapamıyorum kurum değiştiren varsa ne

kadar sürüyor bu süreç yardımcı olursa sevinirim.


buraközeleğitim
Müsteşar
27 Şubat 2026 12:17

arayın telefonda yardımcı oluyorlar


gnlcan
Aday Memur
27 Şubat 2026 15:29

Süreç tahmini ne kadar sürer üstad ?

buraközeleğitim
Müsteşar
27 Şubat 2026 15:58

1-2 ay sürebiliyor duruma göre hocam. benim ki 2 ay sürmtü bir arkadaşımın ki 1 ayda bitti.

