Ünvan değişikliği eş durumu tayin

27 Şubat 2026 10:31
EŞİM ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİYLE YALOVAYA ATANDI 1 yıl zorunlu hizmeti var eş durumu tayini kullanamayacak ben ise Bursa da kadroluyum eşim başlangıç yaptığında ben dilekçe ile yanına gitmeye dilekçe verebilir miyim red gelir mi (alt üst bölge vs) sonuçta o dilekçe veremiyor


27 Şubat 2026 10:56

eş durumundan dilekçe verebilirsiniz. Alt/Üst bölge olmasının önemi yok


27 Şubat 2026 10:58
dün bizim sicile sordum 2023 de alt üst bölge maddesi eklediler dedi.
Karizmaunl, 2 saat önce

eş durumundan dilekçe verebilirsiniz. Alt/Üst bölge olmasının önemi yok


27 Şubat 2026 11:02

Aile bütünlüğünün korunması mazaretinin alt/üst ile ilgisi yok.

Sameşi, 2 saat önce
dün bizim sicile sordum 2023 de alt üst bölge maddesi eklediler dedi.

27 Şubat 2026 12:02

Gideceğiniz il sizin branşınızda D veya E grubu değilse red gelir. Eşiniz 1 yıl hizmetini tamamladıktan sonra D veya E grubu değilse bulunduğunuz iller ikiniz için de ünvan ve branşa göre PDC?si en boş olan ilde aile bütünlüğünüz sağlanır.

Atama ve yer değiştirme yönetmeliği madde 20.

