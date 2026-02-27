Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
26 saat derse kaç saat ek ders yazılır?


27 Şubat 2026 13:18
26 saat derse kaç saat ek ders yazılır?

Rehberlik dersi ile birlikte 26 saat dersim var kac saat ek ders almalıyım.


ziya64
Daire Başkanı
27 Şubat 2026 13:47
çok basit. 10+2+2+3 toplam 17 saat haftalık
