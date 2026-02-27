Erken emekli olunmalı mı?

Erken emeklilik muhabbeti açılınca ben önceden biz erken emekli olamayız diyordum. Çünkü maaş belli, gider belli falan ama sonra şunu düşündüm erken emekli olmak belki daha sonra işi bırakmak için değil de ileride biraz daha rahat edebilmek için düşündüm. Benimki zaten öyle büyük bir plan değil. Sadece maaşın az bir kısmını kenara ayırmaya başladım. Kendi başıma yapamayınca da bireysel emeklilik sistemine girdim. Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden açtım hesabı, her ay otomatik gidiyor ve fark edilmiyor bile. En azından emekliliğim için hiçbir şey yapmıyorum demiyorum artık. Erken emeklilik olur mu bilmiyorum artık bakalım.