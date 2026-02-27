Gündem \ Tatil ve Gezi
Uçakla En Uzağa Nereye Gittiniz?


27 Şubat 2026 14:22
Uçakla En Uzağa Nereye Gittiniz?

Ben uçakla en uzak olarak Türk Hava Yolları ile Washington?a gitmiştim. Yaklaşık 10-11 saat sürmüştü. İlk başta gözüm korkmuştu ama yolculuk beklediğimden rahat geçmişti.

Siz uçakla en uzak nereye gittiniz? Kaç saat sürdü, direkt miydi aktarmalı mıydı?

