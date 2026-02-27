Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DHMİ 2025/2


27 Şubat 2026 14:27
DHMİ 2025/2

arkadaslar tebligatlarla ilgili bir gelişme var mı? kurumdan istifa edecekler için çok vakıt vermiyorlar

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 20252022 Sayılı ödemeler ve PTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliğiPTT A.Ş. 399 KHK kurum değişikliği diye bir şey yokturDSİ 2024 giyim yardımıTürkiye taşkömürü kurumu özelleşiyor mu?BOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatKİT yönetişim reformuTEİAŞ 2025/2 ataması399 kurumlar arası açıktan atama

Sözlük

erik 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 Dovga Çorbası 3 toki 1 Yatırım Fonları 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 memuriyetin güzel yanları 1 kavga edeni döverim 1 kedirgen 2

Son Haberler

Hizmet ihracatına yenilik destekler yeniden düzenlendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andıDüzenli kolajen kullanımı sağlığı nasıl etkiliyor?İmralı'dan ikinci aşama mesajıArtvin'de feci kaza: 2 ölü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak