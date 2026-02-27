Gündem \ Spor
Editörler : supporters.

Galatasaray'ın maçı ertelendi!


27 Şubat 2026 14:35
Galatasaray'ın maçı ertelendi!

neden?

konu Fenerbahçe olunca neden ertelenmedi.


26ocak26
27 Şubat 2026 14:53

samsununda maçı ertelendi çünkü 26 martta milli takımın maçından dolayı ligi 17-18-19una çekmişlerdi ve o tarihlerde samsunun ve galatasarayın avrupa maçı var. fenerde avrupa da olsa ertelenirdi.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Süper Lig'e kimler çıkar? Kante olayına siyaset girmemeliydiGS kapatılmalıdır.İşte galatasaray'in sampiyonlar ligi rakibiGalatasaray - Juventus maçı Fenerbahçe taraftarın YorumlarıSamsunspor yapılan haksızlık....TrabzonsporTürkiye liginde penalti rekortmeni gs, avrupa da hakemleri neden kandiramiyorSuper kupa maci: galatasaray - fenerbahce mac sonucu: 0-2Galatasaray:5 - Juventus:2

Sözlük

Dovga Çorbası 3 memuriyetin güzel yanları 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 Yatırım Fonları 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1 kavga edeni döverim 1 toki 1 erik 1 Askerlik anıları 1

Son Haberler

Hizmet ihracatına yenilik destekler yeniden düzenlendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andıDüzenli kolajen kullanımı sağlığı nasıl etkiliyor?İmralı'dan ikinci aşama mesajıArtvin'de feci kaza: 2 ölü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak