meb uygulama merkezlerine personel alımı hk.

27 Şubat 2026 14:49
milli eğitim bakanlığı sözleşmeli personel alımına çıkmış, kpss puan sıralaması esas alınacak sözlü mülakat yok ve 3-6 mart başvuru, 13 mart ise sonuçlar açıklanacak. soruma gelirsek herhangi bir önlisans programından mezuniyet şartı var büro personeli unvanında ve iki önlisans mezuniyetim mevcut, puanım 73,4. sizce başvursam atanma ihtimalim var mı?

