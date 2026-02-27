Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
doğudan batıya ne olur ?


27 Şubat 2026 19:04
doğudan batıya ne olur ?
herkesin ipkası kabul olduysa genel olarak ikinci şarka gelen de yok. Bu durumda tayincilere ne olur tahminen ?

Brse
Şube Müdürü
27 Şubat 2026 19:13

2. Şark mi kaldı kardeş .iptal oldu. Doğuda ipka yüzde 80. İpka yoksa istanbul


garibantayinci
Aday Memur
27 Şubat 2026 19:14
istanbul da cok acık olsa 2 senedir olduğu gibi bu senede kimsenin ipkasını kabul etmeyip gönderecek şekilde planlama yaparlardı dimi biraz mantık
garibantayinci
Aday Memur
27 Şubat 2026 19:15
ikinci şark 2026 icin kalktı. genel olarak kalktıgına dair bir yazı yok
Brse
Şube Müdürü
27 Şubat 2026 19:17

Zorunlu yok. Gönüllü var artik

