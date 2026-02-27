Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İpka ve atama tebliğ


27 Şubat 2026 19:35
İpka ve atama tebliğ

Arkadaşlar İdari bürom İpka için tebliğ yapmadı atamaya tabi olursam ne yapmam gerekiyor nasıl itiraz edebilirim

Çok Yazılan Konular

İpkalar Ne Zaman Belli Olacak?2026 Mazeret atamalarıİcralık polislerŞarktan çıkan iller için butonEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlertaltif hakkında Jandarma ile Polis Maaşları eşitlenmesi Rafa kalktı, Maaş Güncellemesi 2027 Şubatta.Herkes doğuda ipka peşindeİhraç Yd TalebiKendi memleketinde çalışma da kota haksızlığı

Sözlük

toki 1 kavga edeni döverim 1 erik 1 Askerlik anıları 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 memuriyetin güzel yanları 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 Yatırım Fonları 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgi operasyonu: 3 tutuklamaRizeli genç matematikçiler asal sayı keşfi ile dünya literatürüne girdiÖğretmen, eşini iş yerinde darbettiPiyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak