Ramazan bayramı tatili

Birleştirileceğini düşünüyorum. O hafta zaten ara tatil. Geçen sene de yapmazlar diyorduk ama 3 iş gününü de 9 günlük tatilin içine almışlardı. Bu sene de 3,5 iş günü var. Özellikle İmamoğlunun tutuklanmasının 1. yıldönümünde 18-19 Mart Chp mitinglerine katılım, ilgi olmasın, üniversite öğrencileri memleketlerine dağılsın diye bu sene de yapacaklarını düşünüyorum. Geçen sene de bu sebeple 9 günlük bayram tatilini vermişlerdi.

