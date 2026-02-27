Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Ramazan bayramı tatili


27 Şubat 2026 21:02
Ramazan bayramı tatili

Bu sene Ramazan bayramı tatilini birleştirirler mi ?


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
27 Şubat 2026 21:09

Cuma cumartesi pazar.neyini birlestireceksin bunun?


egop0
Şef
27 Şubat 2026 21:56
Birleştirileceğini düşünüyorum. O hafta zaten ara tatil. Geçen sene de yapmazlar diyorduk ama 3 iş gününü de 9 günlük tatilin içine almışlardı. Bu sene de 3,5 iş günü var. Özellikle İmamoğlunun tutuklanmasının 1. yıldönümünde 18-19 Mart Chp mitinglerine katılım, ilgi olmasın, üniversite öğrencileri memleketlerine dağılsın diye bu sene de yapacaklarını düşünüyorum. Geçen sene de bu sebeple 9 günlük bayram tatilini vermişlerdi.
