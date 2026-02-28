Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İlk şarktaki fazla sürenin ikinci şarktan düşülmesi hk.


28 Şubat 2026 00:12
İlk şarktaki fazla sürenin ikinci şarktan düşülmesi hk.

Herkese hayırlı görevler arkadaşlar...

Eylül/2019'da (6) yıllık bir şark ilinde göreve başladım. Daha sonra ilin süresi (4) yıla indi ve ben de (4) yıla tabi oldum. (4) yıl sonunda iki kere ipka talep ettim ve kabul edildi...

2025 yılında bir kez daha ipka talep ettim. Kabul edilseydi aralıksız 4+2 kuralından aynı ilde ikinci şarkımı da bitirmiş olacaktım ancak kabul edilmedi ve "başka bir şark iline" tayinim çıktı. Şarktan şarka (aynı bölge) gelmiş oldum yani.

Özetle, (4) yıllık şark ilinde (5) yıl (10) ay görev yaptım. Yani ilk şark görevimde 1 YIL 10 AY fazla görev yapmış oldum...

Sonuç olarak Temmuz/2025'te ilişiğim kesildi ve (6) yıllık başka bir şark ilinde göreve başladım...

Burası benim ikinci şark görevim olduğu için, Yönetmelik'in 23. maddesi gereğince, (6) yıllık süre (4)'e iniyor ve burada (4) yıl görev yapacağım...

Benim sizlere sormak istediğim konu şu : İlk şark görevimde fazladan çalışmış olduğum 1 YIL 10 AYLIK süre, şu anda görev yaptığım yerdeki (4) yıllık süreden düşürülür mü ?

Yönetmelik'in 'Hizmet Sürelerinin Hesaplanması' başlıklı 28. maddesinde "Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik birimlerde geçen personelin hizmet süresinin hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100?e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır." ibaresi var. Benim sorduğum sorunun cevabı bu madde mi acaba ?

Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler...


28 Şubat 2026 00:16

28 Şubat 2026 00:21

Sorduğum soruyu anlamamışsın sanırım Brse...

Ben şu andaki görev yerimde 4 yıl mı görev yapacağım, yoksa ilk şarkta fazladan çalıştığım 1 YIL 10 AY bu 4 yıldan düşürülecek ve sonuçta 2 yıl 2 ay mı görev yapacağım ?

Bunu soruyorum...

28 Şubat 2026 00:32

Koruma büroda falan mı çalışıyorsun? Her konuya şak diye cevap veriyorsun. Vaktin bol maşallah

28 Şubat 2026 01:19

Arkadaşın kafa gidik yazılanı da anlamıyor devrem.2.şark başlığı gördü mü atlıyor birşey bildiğş de yok.arkadaş deniz kenarında sakin bir ilçede görev yapıyor.

28 Şubat 2026 02:25

Sen polis degilsin. Albatros. Polis düşmanısın. Polislerin kötülüğünü isteyen birisin .

28 Şubat 2026 07:58

Yemin ediyorum sen iyi değilsin.

28 Şubat 2026 08:00

Arkadaştq senin durumundaydı. Dilekçe yazdı ama red geldi .


28 Şubat 2026 11:01
O da doğrudan şarktan şarka mı geldi, yoksa arada batı var mıydı ?
28 Şubat 2026 14:42
Bilen yok mu hiç arkadaşlar ?

28 Şubat 2026 15:10

Batı vardı

28 Şubat 2026 18:02
Benim batı yok işte. doğrudan şarktan şarka Benim
