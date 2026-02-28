Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İLK ŞARKTAKİ FAZLA SÜRENİN İKİNCİ ŞARKTAN DÜŞÜLMESİ


28 Şubat 2026 00:12
İLK ŞARKTAKİ FAZLA SÜRENİN İKİNCİ ŞARKTAN DÜŞÜLMESİ

Herkese hayırlı görevler arkadaşlar...

Eylül/2019'da (6) yıllık bir şark ilinde göreve başladım. Daha sonra ilin süresi (4) yıla indi ve ben de (4) yıla tabi oldum. (4) yıl sonunda iki kere ipka talep ettim ve kabul edildi...

2025 yılında bir kez daha ipka talep ettim. Kabul edilseydi aralıksız 4+2 kuralından aynı ilde ikinci şarkımı da bitirmiş olacaktım ancak kabul edilmedi ve "başka bir şark iline" tayinim çıktı. Şarktan şarka (aynı bölge) gelmiş oldum yani.

Özetle, (4) yıllık şark ilinde (5) yıl (10) ay görev yaptım. Yani ilk şark görevimde 1 YIL 10 AY fazla görev yapmış oldum...

Sonuç olarak Temmuz/2025'te ilişiğim kesildi ve (6) yıllık başka bir şark ilinde göreve başladım...

Burası benim ikinci şark görevim olduğu için, Yönetmelik'in 23. maddesi gereğince, (6) yıllık süre (4)'e iniyor ve burada (4) yıl görev yapacağım...

Benim sizlere sormak istediğim konu şu : İlk şark görevimde fazladan çalışmış olduğum 1 YIL 10 AYLIK süre, şu anda görev yaptığım yerdeki (4) yıllık süreden düşürülür mü ?

Yönetmelik'in 'Hizmet Sürelerinin Hesaplanması' başlıklı 28. maddesinde "Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik birimlerde geçen personelin hizmet süresinin hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100?e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır." ibaresi var. Benim sorduğum sorunun cevabı bu madde mi acaba ?

Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler...


Brse
Şube Müdürü
28 Şubat 2026 00:16

2. Şark iptal oldu. Bunlara gerek kalmadi


polistanbul63
28 Şubat 2026 00:21

Sorduğum soruyu anlamamışsın sanırım Brse...

Ben şu andaki görev yerimde 4 yıl mı görev yapacağım, yoksa ilk şarkta fazladan çalıştığım 1 YIL 10 AY bu 4 yıldan düşürülecek ve sonuçta 2 yıl 2 ay mı görev yapacağım ?

Bunu soruyorum...

Brse, 2 saat önce

2. Şark iptal oldu. Bunlara gerek kalmadi


Dikistutmazsabri
Aday Memur
28 Şubat 2026 00:32

Koruma büroda falan mı çalışıyorsun? Her konuya şak diye cevap veriyorsun. Vaktin bol maşallah

Brse, 2 saat önce

2. Şark iptal oldu. Bunlara gerek kalmadi


albatros361
Aday Memur
28 Şubat 2026 01:19

Arkadaşın kafa gidik yazılanı da anlamıyor devrem.2.şark başlığı gördü mü atlıyor birşey bildiğş de yok.arkadaş deniz kenarında sakin bir ilçede görev yapıyor.

Brse, 2 saat önce

2. Şark iptal oldu. Bunlara gerek kalmadi

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İpkalar Ne Zaman Belli Olacak?İcralık polislertaltif hakkında Şarktan çıkan iller için buton2026 Mazeret atamalarıHerkes doğuda ipka peşindeEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerJandarma ile Polis Maaşları eşitlenmesi Rafa kalktı, Maaş Güncellemesi 2027 Şubatta.Kendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıİhraç Yd Talebi

Sözlük

geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1 kavga edeni döverim 1 Askerlik anıları 1 toki 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 Yatırım Fonları 1 erik 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 memuriyetin güzel yanları 1

Son Haberler

Bilirkişi raporunu dikkate alan İDDK, vergi müfettiş yardımcısının elenmesini hukuka uygun buldu28 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıTrump'tan, Irak'ta Maliki'ye 'adaylıktan çekil' mektubuKurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi645 bin 406 aday MSÜ sınavında ter dökecek

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak