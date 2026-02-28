İLK ŞARKTAKİ FAZLA SÜRENİN İKİNCİ ŞARKTAN DÜŞÜLMESİ

Herkese hayırlı görevler arkadaşlar...

Eylül/2019'da (6) yıllık bir şark ilinde göreve başladım. Daha sonra ilin süresi (4) yıla indi ve ben de (4) yıla tabi oldum. (4) yıl sonunda iki kere ipka talep ettim ve kabul edildi...

2025 yılında bir kez daha ipka talep ettim. Kabul edilseydi aralıksız 4+2 kuralından aynı ilde ikinci şarkımı da bitirmiş olacaktım ancak kabul edilmedi ve "başka bir şark iline" tayinim çıktı. Şarktan şarka (aynı bölge) gelmiş oldum yani.

Özetle, (4) yıllık şark ilinde (5) yıl (10) ay görev yaptım. Yani ilk şark görevimde 1 YIL 10 AY fazla görev yapmış oldum...

Sonuç olarak Temmuz/2025'te ilişiğim kesildi ve (6) yıllık başka bir şark ilinde göreve başladım...

Burası benim ikinci şark görevim olduğu için, Yönetmelik'in 23. maddesi gereğince, (6) yıllık süre (4)'e iniyor ve burada (4) yıl görev yapacağım...

Benim sizlere sormak istediğim konu şu : İlk şark görevimde fazladan çalışmış olduğum 1 YIL 10 AYLIK süre, şu anda görev yaptığım yerdeki (4) yıllık süreden düşürülür mü ?

Yönetmelik'in 'Hizmet Sürelerinin Hesaplanması' başlıklı 28. maddesinde " Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik birimlerde geçen personelin hizmet süresinin hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100?e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır." ibaresi var. Benim sorduğum sorunun cevabı bu madde mi acaba ?

Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler...