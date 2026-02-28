Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Geçici Görevlendirme Uzatma


28 Şubat 2026 00:14
Geçici Görevlendirme Uzatma

Herkese merhaba Annem 3. Evre gögüs kanseri tedavisi görüyor hala tedavisi devam etmekte 6 ay süreli olarak geçici yetkiyle görevlendirildim 23 martta süresi bitiyor tekrar uzatabilmek için dilekçe verdim şuan bi cevap gelmedi aradığımda değerlendirilme aşamasında diyorlar uzatmama gibi bi durum olurmu acaba benim gibi aynı durumu yaşayan yada etrafında olan varmı alrıca sağlık mazeretimden dolayı tayin hakkım varmıdır fiili olarak bir yılımı doldurdum

