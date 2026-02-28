Sağlık Bakanlığı 4-B Sözleşmeli Personel Yıllık İzin ve Bedelli Askerlik

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Selamün aleyküm size bir şey danışacaktım. Şimdi 9 aylık 4-b sözleşmeli sağlık teknikeriyim hali hazırda yıllık izin hakkı kazanmama 3 ay kaldı nisanda bedelli askere gidecem ücretsiz izne ayrılacam bu sebeple çalıştığım kurumdan askerlik sebebiyle çıkışım verilecek. askerden döndükten sonra kurumda 3 ay daha çalıştıktan sonra yıllık izne hak kazanır mıyım yoksa askerden döndükten ve yeni sözleşme imzalayıp 1 yıl çalıştıktan sonra mı hak kazanırım ? Bilenler yazabilir mi ?

