Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

2. Şarktan sayılma konusu hk.


28 Şubat 2026 01:59
2. Şarktan sayılma konusu hk.

Abilerim, devrelerim selamın aleyküm, şark görevine 14 ekimde başlamıştım, 2. şarkım doluyor, 14 ekimde başlamamdan dolayı 14 ekimi bekleyip yada gıyapta ilişik kesilmesini beklemem mi lazım yoksa normal tayin döneminde de kesersem 2. şarkım tamamlanmış sayılır mı?

Çok Yazılan Konular

İpkalar Ne Zaman Belli Olacak?İcralık polislerŞarktan çıkan iller için butontaltif hakkında 2026 Mazeret atamalarıHerkes doğuda ipka peşindeEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerJandarma ile Polis Maaşları eşitlenmesi Rafa kalktı, Maaş Güncellemesi 2027 Şubatta.Kendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıNakdi tazminat ne kadar alabilirim?

Sözlük

memuriyetin güzel yanları 1 Yatırım Fonları 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1 Askerlik anıları 1 toki 1 kavga edeni döverim 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 erik 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1

Son Haberler

Bilirkişi raporunu dikkate alan İDDK, vergi müfettiş yardımcısının elenmesini hukuka uygun buldu28 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıTrump'tan, Irak'ta Maliki'ye 'adaylıktan çekil' mektubuKurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi645 bin 406 aday MSÜ sınavında ter dökecek

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak