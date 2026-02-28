Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Engelli tayin hakkı ve mazeret tayini hakkında süper bir bilgi kaynağı


28 Şubat 2026 04:02
Engelli tayin hakkı ve mazeret tayini hakkında süper bir bilgi kaynağı

Güncel ve detaylı mutlaka izleyin

https://youtu.be/DgBvUi2wpY0

Çok Yazılan Konular

Engelli il içi tayin

Sözlük

Yatırım Fonları 1 erik 1 memuriyetin güzel yanları 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 toki 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 kavga edeni döverim 1 Askerlik anıları 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1

Son Haberler

Bilirkişi raporunu dikkate alan İDDK, vergi müfettiş yardımcısının elenmesini hukuka uygun buldu28 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıTrump'tan, Irak'ta Maliki'ye 'adaylıktan çekil' mektubuKurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi645 bin 406 aday MSÜ sınavında ter dökecek

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak