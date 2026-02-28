Tükenmişlik sorunu

Uy babooo hayırlı olsun:))

Öncelikle idealistliği hiç düşünme bile, bir şekilde saati doldur çık. Bizim meslek idealistlere ya gömleği ters giydirir ya dası yok:)

Hayat meslekten ibaret değildir meslek hayatı kazanma vesilesidir bunu aklından çıkarma..

30 yıldır dadılık ediyoruz dokunma sarhoşa yıkılana kadar gitsin nerede patlarsa patlasın bana ne diyebilme basireti tecrübelerimizle sabittir:))

Tek ve net cümle: Sallaaaaaaa...