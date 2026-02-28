Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Tükenmişlik sorunu


Tükenmişlik sorunu

Daha başlayalı bir ay oldu ama şimdiden tükendim. 16 kişilik okul öncesi sınıfında sık yaşadığım problemleri listelemeye kalktım karakter sınırı yetmedi diye silmek zorunda kaldım ama aklınıza hayalinize gelebilecek her türlü sorun mevcut. 7 öğrenci oldukça uyumlu olmasına rağmen bu 9 öğrenci tüm günümü çalıyor sürekli peşlerinden koşturmak zorunda kalıyorum. Bu öğrencilerin 5'i tek başına dahi tüm sınıfın düzenini bozuyorken 5'i dahil 9 çocukla sürekli ve aynı anda ilgilenmek zorunda kalıyorum. Boşverip 7 öğrenciye odaklansam bu sefer çok ciddi güvenlik riskleri doğuyor. Ki zaten gürültüden birbirimizi duyamıyoruz bile. Çocuklar sıklıkla baş ve kulak ağrısından şikayet ediyor. Her türlü tekniği denedim rutin oluşturmayı denedim parmak oyunlarını denedim sınıfı fiziksel olarak yeniden düzenlemeyi denedim etkinlikleri sınıfa göre düzenlemeyi denedim hiçbiri fayda etmedi ödülü cezayı denedim ama yok hiçbiri fayda etmiyor. Ne hareket/spor/dans ne sanat/müzik ne iletişim/sohbet/kitap hepsine kapalılar sadece serbest ve başıboş bir şekilde birbirlerine zarar veriyorlar. Tek başımayım bana yardımcı olacak hiçbir personel yok, rehberlik servisi yok, idare sınıfın zorluğunu biliyor ama pek umursamıyor. Okulun bahçe kapısı da hep açık, başında biri yok çocukların binadan çıkmaması da tamamen benim sorumluluğum. Ben daha kendi etkinliklerimi uygulamakta zorlanıyorum, etkinliği geçtim tek derdim çocuklar sağlam çıksın ama projesi, belgesi vs ıvır zıvır dünya kadar evrak yükü var sınıfın tüm sorunlarını çözmüşüm gibi. Okulun diğer sınıfları huzur içinde çalışıyor ne kadar zor çocuk varsa benim sınıfımda toplanmış. Hafta sonları olmasa çoktan istifa etmiştim, meslekten nefret etmeye başladım artık. Atanmasam daha mutluydum.


Memuruzherhalde
Aday Memur
Öğretmen gibi hissedemiyorum kendimi artık, bir ilerleme yok iletişim bile kurmakta zorlanıyorum sürekli kriz ortamı var. Bugün hangi kazanıma yönelik ne yapabilirim çocuklara ne katabilirim diye düşünmek plan yapmak istiyorum ben ama tamamen kriz çözmekle uğraşıyorum ve her şey max 5 dakika içinde tekrarlıyor, yeniden yaşanıyor.


okuryazar3
Müsteşar
Uy babooo hayırlı olsun:))

Öncelikle idealistliği hiç düşünme bile, bir şekilde saati doldur çık. Bizim meslek idealistlere ya gömleği ters giydirir ya dası yok:)

Hayat meslekten ibaret değildir meslek hayatı kazanma vesilesidir bunu aklından çıkarma..

30 yıldır dadılık ediyoruz dokunma sarhoşa yıkılana kadar gitsin nerede patlarsa patlasın bana ne diyebilme basireti tecrübelerimizle sabittir:))

Tek ve net cümle: Sallaaaaaaa...

