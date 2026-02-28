ilişik kesme ve görev puanı

Hepinize kolay gelsin abilerim kardeşlerim,size bişey sormak istiyorum.Ben doğuda şark hizmetindeyim.Buraya gelirken 26 Aralık 2023 te başlama yapmıştım ve batıya dönüştede 2027 tayin dönemine tabi olup 26 aralıktan sonra ilişik kesicem.Peki bu görev puanı sisteminde tayin döneminden sonra ilişik kesmemden dolayı puana ne gibi bi etkisi olur ve Aralığa kadar olan çalışacağım süreyi" hak talep etme" şansım olabilir mi ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

