Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İller Arası Tayin


28 Şubat 2026 10:11
İller Arası Tayin

Çalıştığım kurumdaki mesai arkadaşım iller arası tayinle alt bölge tayini yaparak gitti. Yeni tayin dönemi ne zaman giden arkadaşımın yerine biri gelir mi? Çalıştığım kurumun iller arası tayinde kadro açması için talepte bulunmak gerekiyor mu? Bilgisi olan var mı? Branşım Diyetisten.

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliği eş durumu tayinİl içinde yollukİl içi tayinEşim asker boşanma aşamasındayız, tayini çıkmış doğuya bende ailemin yanına gitmek istiyorumTayin görmek için boşanmak mı gerekiyor?GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıEngelli durumu tayiniÜcretsiz izinPatoloji laboratuvarı teknikeri maaş8 Yıla 1 kademe

Sözlük

memuriyetin güzel yanları 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1 Lafı ağzında gevelemek 1 sarmısak ve limon 1 erik 1 Yatırım Fonları 1 kavga edeni döverim 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 Askerlik anıları 1

Son Haberler

Kırklareli'nde zimmet soruşturması: 2 belediye personeli tutuklandıİngiltere'nin RTÜK'ü dijital platformları denetleyecekErzurum'da çift başlı buzağı dünyaya geldiZüber'in sahiplerinin uyuşturucu testi sonucu belli olduZeynep Akgün'ün kıyafetine hakaret eden Korkmaz'a kamu davası

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak