Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Buton


28 Şubat 2026 10:41
Buton
Bu yıl olan buton geçen yıl yoktu. Bu seneki arkadaşlara hayırlı olsun buton işi teşkilatın 100 yılda bir iyi yaptığı birşeylerden. Merak ettiğimiz konu şu geçen tayin dönemi resmen zorla tayine gonderilen, ayarlarıyla oynanan, düzeni alt üst edilen mağdur ve mazlum arkadaşlar için bir telafi çalışması olabilir mi? yoksa bende çok şey mi bekliyorum bilemedim.

Çok Yazılan Konular

İpkalar Ne Zaman Belli Olacak?Şarktan çıkan iller için butontaltif hakkında İcralık polislerHerkes doğuda ipka peşinde2026 Mazeret atamalarıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerJandarma ile Polis Maaşları eşitlenmesi Rafa kalktı, Maaş Güncellemesi 2027 Şubatta.Kendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıNakdi tazminat ne kadar alabilirim?

Sözlük

erik 1 Askerlik anıları 1 Yatırım Fonları 1 memuriyetin güzel yanları 1 Lafı ağzında gevelemek 1 kavga edeni döverim 1 toki 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1

Son Haberler

Bakan Tekin'den 'Selefi yemini' açıklamasıSadakat kartlarında yeni dönemRamazan etkinlikleri için Cimer'e yüzbinlerce teşekkür geldiRuhban okulu açılacak mı?'İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık'

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak