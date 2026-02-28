Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eş durumu tayini sonrası işe başlama


28 Şubat 2026 14:39
Eş durumu tayini sonrası işe başlama

merhaba ben hemşireyim eşimin çalıştığı ile tayin olduktan sonra çalışacağım yer 15 günlük izin sonrası mı belli oluyor yoksa tayin olur olmaz yer belli olup sonrasında mı izin başlıyor

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliği eş durumu tayinİl içinde yollukİl içi tayinEşim asker boşanma aşamasındayız, tayini çıkmış doğuya bende ailemin yanına gitmek istiyorumTayin görmek için boşanmak mı gerekiyor?GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıEngelli durumu tayiniÜcretsiz izinPatoloji laboratuvarı teknikeri maaş8 Yıla 1 kademe

Sözlük

sarmısak ve limon 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 Lafı ağzında gevelemek 1 memuriyetin güzel yanları 1 erik 1 toki 1 kavga edeni döverim 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1 Yatırım Fonları 1 Askerlik anıları 1

Son Haberler

Yol verme kavgası: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yediBakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştüTogg'un ucuz modeli T6'nın fiyatı belli olduDMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadıOrta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak