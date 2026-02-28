Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Personel destek Personeli Hk


28 Şubat 2026 15:54
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Personel destek Personeli Hk

Arkadaşlar selamlar. Geçtiğimiz hafta personel ilanı yayımlanmıştı. Bu kadrodaki destek personellerinin ( temizlik) maaşları , yan hakları , servis imkanı , promosyan vs. Haklarından bahsedebilir misiniz bilginiz var ise.

İyi forumlar dilerim

Çok Yazılan Konular

3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımKonya Büyükşehir Belediye PromosyonEmekli Maaşlarımızı Yazalım (Aldığımız Veya Alacağımız, 5434 Ve 5510 Belirterek)Ramazan Bayramı TatiliMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımSGK - İŞKUR 2026 PromosyonGörevde Yükselme Sınavı (2024) - Ataması Yapılıp Sonradan Geri Alınan Var mı?Gsb Görevde Yükselme

Sözlük

Yatırım Fonları 1 toki 1 kavga edeni döverim 1 geç saatlere kadar uyumayanların ortak noktaları 1 memuriyetin güzel yanları 1 sarmısak ve limon 1 sınavlarda kağıt boş kalmasın diye yapılan işlemler 1 Askerlik anıları 1 Lafı ağzında gevelemek 1 erik 1

Son Haberler

Yol verme kavgası: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yediBakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştüTogg'un ucuz modeli T6'nın fiyatı belli olduDMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadıOrta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak