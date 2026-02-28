Türk telekom uzman/uzm. yrd.

KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : gül-feşan

28 Şubat 2026 17:46
Arkadaşlar merhaba! Mühendis değilim; Türk Telekom Ankara Genel Müdürlüğü için İK alanında ve diğer idari alanlarda çalışmak üzere uzman ve uzman yardımcılıklarına başvurdum. Daha çok İdari alanlarda çalışmak istiyorum fakat özlük, maaş ve çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi değilim. Rica etsem bilirkişi ve fikir sahipleri bilgilerini yorumlarda belirtebilir mi? İyi forumlar dilerim


Efranoz
Aday Memur
28 Şubat 2026 17:50

Belirtmem gerekirse Assist iştiraki üzerinden değil; TT?nin kendi kariyer sayfasından başvurdum. Sanırım ikisinin özlük hakları değişkenlik gösteriyormuş. Bu sebeple belirtmek istedim, teşekkürler.

