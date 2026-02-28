Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Maaşı neden ayın 15'inde alıyoruz?


28 Şubat 2026 21:26
Maaşı neden ayın 15'inde alıyoruz?

1987 yılından beri mezarında ters dönesice turgut özal yüzünden...

https://www.memurlar.net/haber/13539/devlet-memurlari-kanunu-genel-tebligi-seri-no-100.html

Başkaları da yıllar sonra böyle anılacaktır. Vatana ve millete zararı dokunan kimse tarih tarafından iyi anılmayacak.


Braweheart01
Genel Müdür
28 Şubat 2026 21:29

ne fark eder kiha 1 i ha 15 i hepsi de borca gidiyor

