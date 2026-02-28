Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İkinci şarka gidenin görev süresi


28 Şubat 2026 22:02
İkinci şarka gidenin görev süresi

Arkadaşlar 2022 de atandığım 4 yıllık şark ilinde birinci şark görev sürem doldu ve ben şarka gitmek istiyorum butonunu tercih ettim. Bu sene tayinciyim. Şimdi ben gideceğim şark ilinde görev süresinin hepsini mi yapacağım yoksa yarısını mi yoksa sadece 1 yıl mi düşecek. Bunun yasal dayanağı nedir nerede bulabiliriz bu maddeleri. Bilenler cevaplarsanız sevinirim


Alidmr58
28 Şubat 2026 22:17

Emniyet Teşkilatı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Bölgeler ve Hizmet Süreleri başlıklı 23.Maddesinin 1.Fıkrası ;

" Personelin bölgelere göre

birimlerdeki hizmet süreleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Ancak emniyet amiri ve

emniyet müdürü rütbesindeki personel ile özel harekat branşlı personel hariç ikinci bölge

hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez ataması yapılan personel, ekli (1) sayılı cetvelde hizmet

süresi yedi yıl olarak belirtilen birimlerde beş yıl, altı yıl olarak belirtilen birimlerde dört yıl, beş

yıl olarak belirtilen birimlerde üç yıl, dört yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl, üç ve iki yıl

olarak belirtilen birimlerde iki yıl görev yapması durumunda ikinci bölge görevini tamamlamış

sayılır.(2)"


birazhırs34
28 Şubat 2026 22:37

Güncel mi bu yönetmelik

Alidmr58, 1 saat önce

babanicolas
28 Şubat 2026 23:24
en son ki yönetmelik bu, ama gönüllü şark i icin gidersen ilin görev süresini tamamlanan gerekiyor
