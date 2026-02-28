İkinci şarka gidenin görev süresi

Emniyet Teşkilatı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Bölgeler ve Hizmet Süreleri başlıklı 23.Maddesinin 1.Fıkrası ;

" Personelin bölgelere göre

birimlerdeki hizmet süreleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Ancak emniyet amiri ve

emniyet müdürü rütbesindeki personel ile özel harekat branşlı personel hariç ikinci bölge

hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez ataması yapılan personel, ekli (1) sayılı cetvelde hizmet

süresi yedi yıl olarak belirtilen birimlerde beş yıl, altı yıl olarak belirtilen birimlerde dört yıl, beş

yıl olarak belirtilen birimlerde üç yıl, dört yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl, üç ve iki yıl

olarak belirtilen birimlerde iki yıl görev yapması durumunda ikinci bölge görevini tamamlamış

sayılır.(2)"